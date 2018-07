Casal que atropelou jovem em SP pagará indenização

A decisão foi do desembargador Francisco Thomaz, da 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, que determinou o pagamento de uma pensão de R$ 2 mil mensais para Ida Dachvsky Gurman, de 76 anos. Segundo a decisão, a avó de Vitor era dependente do estudante, que arcava com o aluguel no valor de R$ 1.600,00.

O acidente aconteceu na madrugada de 23 de julho. A nutricionista Gabriella Guerrero, de 29 anos, retornava de uma casa noturna com o namorado, o engenheiro Roberto Lima, 35, proprietário do veículo, um Land Rover, quando, na Rua Natingui, perdeu o controle da direção e atropelou Gurman.

Após atropelar o rapaz, o veículo capotou. O jovem foi levado ao Hospital das Clínicas e ficou em coma por alguns dias. No dia 28, ele não resistiu e morreu. Gabriella foi indiciada por homicídio doloso por ter atropelado o estudante.