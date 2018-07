Casal que ganhou R$ 280 milhões promete usar prêmio criar 20 milionários

O casal inglês Dave e Angela Dawes, que ganhou no fim de semana o terceiro maior prêmio de loteria já pago na Grã-Bretanha, afirmou que usará o prêmio para transformar até 20 amigos e familiares em milionários.

O casal, da região inglesa de Cambridgeshire, venceu sozinho o sorteio da última sexta-feira da loteria Euromillions, com um prêmio de mais de 101 milhões de libras (cerca de R$ 280 milhões).

Eles pretendem dar 1 milhão de libras (R$ 2,74 milhões) para cada um dos amigos e familiares que os ajudou de alguma maneira no passado.

"Preparamos uma lista de 15 a 20 pessoas as quais vamos tornar milionários", afirmou Dave. "Qualquer um que nos tenha ajudado ao longo de nossas vidas", disse.

Segundo Angela, algumas das pessoas as quais eles pretendem ajudar já foram avisadas e "ficaram completamente pasmos".

"Obviamente isto é excitante para nós e para eles também", afirmou.

Chá com Lampard

Dave, de 47 anos, abandonou seu emprego como supervisor na maior produtora de alimentos do país e disse que entre seus planos de investimento para o futuro está um carnê de temporada para assistir aos jogos do Chelsea, o time de futebol para o qual torce.

"Não quero comprar um camarote - quero ficar nas arquibancadas com os torcedores de verdade para ver meu time jogar", afirmou.

Ele também disse querer comprar uma casa perto do estádio do time, em Londres, e chamar o jogador Frank Lampard, uma das estrelas da equipe, para tomar chá com ele.

Angela, de 43 anos, que trabalhava como voluntária em uma organização de pesquisas sobre doenças do coração, contou que os dois assistiram o sorteio do prêmio ao vivo pela TV, por acaso, e mal podiam acreditar quando os números de seu bilhete foram sendo tirados, um a um.

Apesar da felicidade do casal pelo prêmio, o tabloide The Sun revelou que Angela tem um filho de 17 anos que abandonou há cinco anos. Ela teria deixado o filho e o marido para ir viver com Dave.

Ao jornal, o filho afirmou que nem mesmo que a mãe lhe ofereça 10 milhões de libras poderá perdoá-la por ter abandonado a família.

Mais ricos que David Bowie

Com o prêmio recebido, o casal passará a ter um milhão de libras a mais do que David Bowie, a 703ª pessoa mais rica do país, segundo a lista de 2011 do jornal The Sunday Times.

Eles ficam na frente de outros casais famosos, como Ozzy e Sharon Osbourne (com 95 milhões de libras) e Gwyneth Paltrow and Chris Martin (48 milhões).

Nove países participam da Euromillions: Grã-Bretanha, Irlanda, Espanha, Portugal, França, Bélgica, Luxemburgo, Suíça e Áustria.

Este foi o segundo maior prêmio da Euromillions vencido por bilhetes britânicos. Em julho, Colin e Chris Weir receberam o prêmio recorde de 161 milhões de libras (RS$ 447 milhões). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.