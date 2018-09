Casal que tentou devolver filho adotivo é condenado

FLORIANÓPOLIS

Os pais adotivos de um casal de irmãos que tentou devolver um deles foram condenados a pagar R$ 80 mil por danos morais às crianças, adotadas em 2004 - na época com 3 (o menino) e 6 anos. A decisão da 1.ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou sentença da comarca de Gaspar. O dinheiro será dividido igualmente, com depósito em poupança, vinculada ao juízo, até completarem a maioridade.

Segundo a denúncia, em 2010 o casal procurou uma assistente social para informar que havia dificuldade de relacionamento com o menino. Por isso, queriam abrir mão do poder familiar sobre ele. Uma equipe multidisciplinar analisou o caso. O processo concluiu que os pais adotivos mantinham atitudes discriminatórias em relação a ele. Enquanto o filho biológico do casal estudava em escola particular, os adotivos cursaram escola pública.

Vizinhos testemunharam que o casal, principalmente a mãe, agredia verbalmente a criança. O menino relatou a uma psicóloga que "lhe faltava amor" e era obrigado a lavar seus lençóis, pois urinava na cama. A psicóloga considerou que o casal não proporcionou ambiente favorável a seu crescimento saudável.

O casal apelou ao TJ, mas o desembargador Joel Dias Júnior negou o pedido e proferiu seu voto, acrescentando que "a falta de afetividade atribuída ao menino, mais que comprovada nos autos, demonstra a prática de ato ilício pelas ações e omissões do casal".

As crianças estão em um abrigo e, após se esgotarem todos os recursos, serão colocadas novamente para adoção.

Sentença

JOEL DIAS JÚNIOR

DESEMBARGADOR

"O prejuízo causado pelo casal desponta no fato de terem assumido o pedido de adoção do menino quando desde sempre sabiam que não o queriam."