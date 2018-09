Casal quer bater recorde com carro movido a óleo de cozinha

O casal de mexicanos Agnes Merat e Miguel Gutierrez pretende bater um recorde mundial de distância ao dirigir por 30 mil quilômetros uma van abastecida somente com óleo de cozinha usado. Agnes e Miguel dizem que querem mostrar para as pessoas que o óleo vegetal usado pode ser uma alternativa limpa e barata em comparação com a gasolina. O casal afirma que a van emite gás carbônico, mas que o poluente é cancelado por ser absorvido pelas plantas que servem de matéria-prima para o fazer o óleo. Agnes e Miguel levarão nove meses para completar a viagem. Ao invés de postos de gasolina, os dois planejam parar em restaurantes para abastecer a van. Mas para ser utilizado como combustével, o óleo de cozinha tem um problema: o fornecimento. Os Estados Unidos, por exemplo, produzem apenas 100 milhões de galões de óleo vegetal usado por ano, e usam 140 bilhões de galões de gasolina. Especialistas afirmam que o óleo vegetal é uma solução parcial. Funciona para aqueles que podem conseguir óleo de cozinha usado de restaurantes. O óleo vegetal precisa ser filtrado e estimativas indicam que não há óleo suficiente para todos os veículos que circulam atualmente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.