Casal reage a assalto e mata ladrão no interior de SP

Um casal vítima de assalto conseguiu tomar a arma de um dos ladrões. O crime ocorreu no final da noite desta sexta-feira, 13, em São José do Rio Preto, região noroeste do Estado de São Paulo. Um ladrão morreu e o outro, um adolescente, está internado em estado grave. O casal chegava em casa quando foi surpreendido por dois ladrões. De acordo com a polícia, dentro da casa os assaltantes agrediram o dono e ele reagiu e entrou em luta corporal com um deles. Durante a briga a vítima conseguiu chutar a arma de um dos assaltantes para perto da mulher, que disparou contra a dupla.