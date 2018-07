Casal será indiciado por crime de explosão

O casal de comerciantes Sandro Luiz Castellani e Conceição Aparecida Fernandes, ambos de 41 anos, será indiciado por crime de explosão e por todas as consequências decorrentes da tragédia, como danos materiais, lesão corporal e dois homicídios. Até as 20 horas de ontem, marido e mulher ainda não haviam se apresentado à Polícia Civil. No entanto, eles não são considerados foragidos da Justiça e, caso se apresentem, tanto podem ser ouvidos e liberados como autuados em flagrante, "se houver indícios de que provocaram a explosão", de acordo com o delegado titular Alberto José Mesquita Alves, do 3º Distrito Policial (DP) de Santo André. Se não aparecerem, o delegado poderá pedir a prisão temporária, uma vez que estariam dificultando o trabalho policial. Sandro e Conceição são donos da loja Pipas&Cia., que explodiu no início da tarde de anteontem na Rua Américo Guazelli.

O delegado Alves é o responsável pelo inquérito que apura o desastre. Até ontem à noite, ele já ouvira 12 pessoas, entre vítimas e testemunhas, e deverá colher o depoimento de outras quatro. O delegado disse que as testemunhas negaram ter visto alguém arrumando alguma antena no telhado da loja de fogos de artifício - o que poderia ter contribuído para uma explosão. Mas a polícia já recebeu a informação de que uma outra pessoa garante ter visto Castellani sobre o telhado, momentos antes da explosão.

Sonia Castellani, de 58 anos, mãe de Sandro, também prestou depoimento ontem à polícia. Ela deixou o hospital no fim da manhã e foi levada à delegacia numa viatura da Polícia Civil. Segundo o delegado, ela negou que na loja alguém manuseasse pólvora ou fabricasse fogos. A mãe de Sandro afirmou ao delegado que naquele comércio só se vendia os artefatos e acrescentou que estava almoçando quando ouviu um barulho. Ela correu para a rua e se encontrava de costas para o estabelecimento, no momento em que que ouviu um estrondo e o som de uma explosão maior. Depois disso, não consegue se lembrar de mais nada.

Sonia afirma não saber o paradeiro do filho e da nora. O delegado explicou que agora terá um prazo inicial de 30 dias para relatar o inquérito e ressaltou que o casal poderá ser indiciado assim que se apresentar à polícia. "Conceição também deve ser indiciada, porque o nome dela aparece no contrato social da empresa; e o Sandro, porque comprava, estocava e comercializava os produtos." Ainda de acordo com o delegado, em maio de 2002 o casal foi indiciado por porte ilegal de explosivos. Os dois foram acusados de guardar material explosivo acima do permitido por lei. Mas cinco meses depois o processo foi arquivado.

DOCUMENTOS

A Polícia Civil de Santo André apurou que desde o dia 16 a loja de Sandro funcionava irregularmente. Nesse dia venceu o prazo para ele regularizar a documentação do comércio junto ao Corpo de Bombeiros. Como não conseguiu, foi proibido pela Prefeitura de vender fogos de artifício. O delegado ressaltou, porém, que a situação de Castellani em relação à Polícia Civil estava regularizada. Alves confirmou que a Delegacia Seccional de Santo André tem um setor que cuida exclusivamente de produtos controlados, como explosivos. Entretanto, explicou que a fiscalização é de responsabilidade da prefeitura.