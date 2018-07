Casal sobrevive após carro cair mais de 80 metros em barranco

Um homem e uma mulher escaparam quase ilesos após o carro em que estavam ter caído de um barranco com mais de 80 metros de altura no domingo em Powys, no País de Gales.

O carro, um esportivo da BMW, bateu em uma árvore e capotou pelo menos duas vezes antes de cair sobre as quatro rodas em um corpo d'água no fundo do barranco.

O casal, ambos com cerca de 50 anos, conseguiram sair do carro sozinhos e receberam os primeiros-socorros de bombeiros antes de serem levados de helicóptero para um hospital próximo.

O homem teve ferimentos leves na cabeça e no ombro, enquanto a mulher sofreu apenas escoriações.

'Nunca vi nada parecido'

Um dos membros da equipe de resgate afirmou depois que "se a situação fosse retratada em um filme, as pessoas diriam que era exagerada".

"Nunca vi nada parecido. Se você visse a distância que eles caíram, ia pensar que não havia nenhuma chance de alguém sair vivo de lá", afirmou Mark Jones, da equipe de resgate de Brecon Mountain.

Segundo ele, os ocupantes do carro tiveram a sorte de cair exatamente sobre o lugar certo, sobre uma pequena piscina natural formada por um riacho no fundo do penhasco.

"Dois metros para lá ou para cá e eles não teriam sobrevivido", disse Jones. "Foi de cair o queixo como eles conseguiram escapar", afirmou.

Segundo ele, a expectativa da equipe de resgate era chegar até o carro e encontrar "apenas corpos".

"Em 25 anos de resgates na montanha, nunca vi nada parecido", disse ele. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.