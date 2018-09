Casal suspeito de crimes é preso no Espírito Santo Um casal foi preso hoje, no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Espírito Santo, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, uso de documento falso e falsificação de documentos. A operação policial foi desencadeada após levantamentos realizados sobre os crimes de tráfico de drogas e de homicídios ocorridos nas últimas semanas no Município de Boa Esperança.