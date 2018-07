Casal suspeito de roubar R$ 550 mil em joias é preso

A dupla é suspeita de ter assaltado uma joalheria no bairro Rudge Ramos, no norte da cidade, na última quarta-feira. As investigações eram conduzidas no 1º Distrito Policial da região e localizaram o homem e a mulher, que não tiveram identidade informada pela polícia.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirma que os agentes do 1º DP rastrearam o casal por meio da placa da moto usada no roubo. O casal teve a prisão temporária registrada. Todo o material roubado foi apreendido.