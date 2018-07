Casamenteiro Os noivos conseguem resolver muitas questões pré-casamento no Praça da Moça. Dá para comprar as alianças na Stilo Jóias ou na Casa das Alianças, encomendar o bolo no quiosque Cake Land e agendar a lua de mel na CVC ou TAM Viagens. A noiva também pode cuidar do visual nos salões de beleza que funcionam lá. Opções de presentes são encontradas no Magazine Luiza, Ponto Frio, Renner, C&A, Riachuelo, entre outras. As (futuras?) crianças têm uma área com piscina de bolinhas, carrinhos, carrossel. Para adultos, há boliche e cinema. Mas existem problemas de estrutura no shopping: escadas rolantes descontinuadas e elevadores que não dão acesso a todos os andares.