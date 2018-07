Casamento comunitário vai unir 49 casais no Rio amanhã Uma cerimônia de casamento comunitário organizada pelo Tribunal de Justiça do Rio vai unir legalmente 49 casais no Fórum Central. O evento acontecerá no domingo, dia 23, nos auditórios Desembargador Antônio Carlos Amorim e Desembargador Nelson Ribeiro Alves, na Av. Erasmo Braga, 115, 4º andar. Estima-se a presença de 600 pessoas. A juíza Raquel de Oliveira, da 6ª Vara Cível de Jacarepaguá, vai presidir o evento.