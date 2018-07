Casamento de duquesa de 85 anos agita cidade espanhola

Umas das mulheres mais ricas da Espanha, que é também uma das mais proeminentes integrantes da nobreza europeia, se casou nesta quarta-feira, aos 85 anos, com um noivo que é 25 anos mais novo do que ela.

A história de amor da Duquesa de Alba, que ficou viúva por duas vezes, causou grande sensação entre os espanhóis.

Ela teve que enfrentar a oposição dos filhos, no entanto, que criticaram duramente o casamento. Sua fortuna - da qual fazem parte enormes propriedades, palácios e obras de arte - é avaliada em US$ 4,7 bilhões.

O noivo, Alfonso Díez Carabantes, de 60 anos, é funcionário público.

A cerimônia foi realizada na capela de um palácio construído no século 15 e acompanhada por algumas dezenas de pessoas, a maioria familiares.

O evento foi bem mais modesto do que o primeiro casamento, em que cerca de mil pessoas testemunharam a então noiva de 21 anos, usando US$ 1,5 milhão em joias, subindo ao altar com Luis Martinez de Irujp y Artazcoz.

Segundo o Guiness World Records, a duquesa - cujo nome verdadeiro é Maria del Rosario Cayetana Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitz-James Stuart y de Silva - possui mais títulos reconhecidos pelo governo do que qualquer outro aristocrata no mundo.

O casamento obteve grande destaque na mídia espanhola, e foi chamado, pelo jornal americano The New York Times, de "o mais elaborado evento social da Espanha desde o final da monarquia".

Católica fervorosa, a duquesa justificou o casamento dizendo não haver outra saída.

"Sou anti-divórcio, anto-aborto, contra todas essas atrocidades", disse ela à agência de notícias EFE.

"Sou católica praticante. Por isso é que estou casando pela terceira vez".