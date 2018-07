Casamento de gêmeos separados no nascimento é anulado

A justiça britânica anulou o casamento de um casal de gêmeos que havia sido separado no nascimento, divulgou o jornal Evening Standard nesta sexta-feira. Os gêmeos foram adotados por famílias diferentes e casaram sem saber que eram irmãos, disse o ex-parlamentar Lord Alton, que descobriu o caso. A identidade e os detalhes sobre a relação dos irmãos foram mantidos em segredo. No entanto, Alton comentou que os gêmeos sentiram "uma atração inevitável". "Eles não foram avisados que eram gêmeos", disse. "[Os irmãos] se conheceram já adultos e sentiram uma atração inevitável. O juiz teve que lidar com as conseqüências do casamento e todas as questões da separação", afirmou Alton. Direitos O ex-parlamentar citou o caso dos irmãos durante um debate no Parlamento sobre a lei de Fertilização Humana e Embriologia, em dezembro. Em entrevista à BBC News, ele afirmou que o caso levanta a questão sobre a importância de reforçar os direitos das crianças de saberem a identidade de seus pais biológicos. "Se você começar a ocultar a identidade de alguém, mais cedo ou mais tarde a verdade irá aparecer", disse Lord Alton. "E se você não sabe que é biologicamente relacionado a alguém, você pode se atrair por esta pessoa e tragédias podem acontecer", concluiu. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.