Casamento é remarcado após suspeita de fuga do noivo

Nesta manhã, os noivos foram ao cartório remarcar a nova data para o casório e depois passaram na Polícia Civil para arquivar o caso. Eles vivem juntos há quatro anos e, sorridente, ela descarta qualquer tipo de "troco" no marido, que brinca com a companheira sobre ela ser abandonada dessa vez. "Jamais faria isso, temos um relacionamento estável, somos honestos e direitos", garante Sueli. "Foi um desentendimento de casal, e ela estava nervosa", emenda Mondim. "Ela queria esconder o casamento, veja no que deu", ri o pedreiro Mondim. O desentendimento teria ocorrido na véspera porque ela não queria convidar os pais do noivo para a cerimônia.

O suposto golpe, denunciado inicialmente por Sueli, foi registrado no 3º DP na noite do dia 16, véspera da data do casamento. Mondim se apresentou no dia 21, afirmando que parte dos bens é dele e que não tinha fugido. Depois disso, o casal se entendeu e remarcou o casamento. Como garantia da realização da união, avisaram que a imprensa pode registrá-la. "Tive vontade de dar uma surra nele, mas agora será diferente", diz Sueli.