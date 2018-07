Casamento gay na Califórnia pode voltar a valer a partir da próxima quarta-feira Um juiz federal nos Estados Unidos deu a opositores da união entre pessoas do mesmo sexo (foto) até o dia 18 para apelarem. Se não conseguirem, o casamento gay voltará a ser celebrado na Califórnia; se alguma apelação for aceita, eles seguirão suspensos indefinidamente. Na semana passada, o juiz Vaughn Walker derrubou a Proposição 8, o banimento ao casamento gay, aprovada em plebiscito por pequena maioria em 2008. A decisão recebeu apoio do governador do Estado, Arnold Schwarzenegger. Muitos acreditam que a decisão final será tomada pela Suprema Corte do país. O dia de ontem foi marcado por protestos de pessoas a favor e contra o casamento gay no Estado, considerado liberal.