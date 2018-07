Casamento real britânico terá bolo importado da Alemanha

EBERBACH, Alemanha (Reuters Life!) - As pessoas que quiserem experimentar o bolo de casamento do príncipe William e de Kate Middleton poderão encomendar o doce numa minúscula padaria da Alemanha antes mesmo que ele chegue aos pratos reais no dia 29 de abril.

A padaria Konditorei Viktoria, na cidade de Eberbach, no sudoeste da Alemanha, tem trabalhado dia e noite no bolo para o casamento.

A padaria, que há cerca de meio século faz bolos para a realeza, enviará um para Londres para o casamento.

"Houve várias ocasiões (em que os bolos foram enviados a Londres) - por exemplo, no jubileu de 25 anos da rainha Elizabeth, no casamento de Charles e Diana, no aniversário de 100 anos da rainha-mãe", disse a proprietária Birgit Strohauer-Valerius à Reuters.

A torta é feita com suco de laranja, licor Cointreau, marzipã, doce de casca de laranja e recheada com creme de laranja e Cointreau. O toque final inclui uma cobertura de glacê e marzipã.

"Colocamos um pouco de doce de casca de laranja nesse bolo porque geléia de laranja é originalmente da Inglaterra", disse a padeira Florian Baecker.

A padaria envia suas tortas a clientes em todo o mundo e os moradores da cidade têm consumido tão rapidamente os doces que os padeiros têm tido de fazer hora extra para atender a demanda.

"Servimos pela primeira vez nosso 'bolo William e Kate' aos clientes de nosso café e a resposta foi fantástica", disse Baecker.

"As pessoas ficaram entusiasmadas e disseram: 'Podemos de fato experimentar o bolo que William e Kate terão no casamento deles'", acrescentou ele. "A demanda está tão grande que tivemos de acrescentar turnos noturnos."

A Alemanha tem uma longa tradição de casamentos reais na Grã-Bretanha.

A Casa Alemã de Hanover teve seis monarcas no trono britânico, incluindo a rainha Vitória, cujo marido, o príncipe Albert, nasceu na Alemanha e cuja filha Vitória tornou-se a imperatriz alemã durante o reinado de Frederick III.