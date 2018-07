Casamento real é inspiração para nome de tigres no RJ

O macho, com 150 kg, e a fêmea, com 115 kg, são a grande esperança da equipe de biólogos para a primeira reprodução de tigres dentro do RioZoo. Kate, segundo o zoológico, já está em período reprodutivo. William e Kate chegaram na última segunda-feira por meio de permuta com o zoológico Beto Carrero, em Santa Catarina.

Além dos tigres, foram três pôneis e, em troca, partiram para o sul do País 15 íbis sagrados, aves de pequeno a médio porte que se reproduzem "com facilidade" no zoológico do Rio, de acordo com a assessoria de imprensa do local.

Na Casa dos Tigres, William e Kate vão se juntar a outros dois machos, porém cada par fica em um local separado. Eles já estão expostos, mas no sábado, 30, a partir das 9 horas, quem for até o RioZoo vai ter a chance de conhecer, por dentro, o lar dos animais, que serão retirados na noite anterior. Dois biólogos vão conversar com os visitantes para explicar os hábitos dos novos moradores.