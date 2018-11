Casarão desaba e soterra morador em Salvador

SÃO PAULO - Uma pessoa ficou ferida e outra está soterrada após o desabamento de um casarão hoje na Ladeira da Soledade, em Salvador (BA). O acidente ocorreu por volta das 5h. O ferido foi socorrido e encaminhado ao hospital. Às 10 horas, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalhavam no resgate da vítima que permanecia sob os escombros.

O imóvel, tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia (IPAC), recebeu tratamento de escoramento e estabilização de fachadas. Mas em nota, a Secretaria de Transporte e Infraestrutura de Salvador informou que o desabamento ocorreu na parte dos fundos do imóvel, área que não foi contemplada no projeto.

O casarão já havia sido condenado pela prefeitura, que tentou encaminhar as famílias para casas construídas no Jardim Campo Verde. A mudança não foi possível porque outras famílias teriam invadido os imóveis. A prefeitura disse que entrou com uma ação para a retirada dos invasores.