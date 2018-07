Casarões de Iguape surgiram por causa do cereal O arroz foi a primeira grande cultura de grãos a contribuir para o desenvolvimento do Estado de São Paulo, concomitantemente ao ciclo da cana e antecedendo ao do café. Cultivado no Vale do Ribeira por 100 anos, a partir de meados do século 18 , foi a cultura responsável pela construção dos casarões ainda hoje preservados em Iguape, no litoral sul. O escoamento da produção, que era transportada em barcaças pelo rio Ribeira, para ser exportada para a Europa, transformou os dois portos de Iguape nos mais movimentados do Sul do País. Graças ao arroz, Iguape tinha dois teatros, quatro jornais diários, o vice-consulado português e o consulado da França.