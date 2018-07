Casas atingidas por desabamento estão interditadas

Três casas foram afetadas por um desabamento no início da tarde desta quinta-feira, 23, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Bernardo, uma das casas desabou completamente e afetou outras duas residências, que foram interditadas e estão sob avaliação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

O desabamento ocorreu perto das 12h, na altura do número 573 da Rua 26 de março, no bairro do Parque São Bernardo. Até as 15h30, apenas uma vítima havia sido encontrada, consciente, sob os escombros e encaminhada ao pronto socorro da cidade. Segundo a assessoria, seu estado de saúde é bom e ela conversava com os bombeiros. A Prefeitura ainda não sabe informar se há mais vítimas no local.

O bairro onde estão localizadas as três casas passa por "obras de urbanização", segundo a assessoria. Uma equipe da Eletropaulo foi acionada para verificar a distribuição de energia elétrica na região.