Casas atingidas por incêndio são liberadas em Diadema Os moradores atingidos no dia 27 de março pelo incêndio na empresa Di-All Química, em Diadema, no Grande ABC, receberam o auto de desinterdição da Defesa Civil do município, que libera as casas para reforma e limpeza. Segundo a assessoria da Prefeitura, a entrega da liberação aconteceu ontem durante reunião na Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Sasc) entre os representantes da Assistência Judiciária do Município e da Defensoria Pública do Estado.