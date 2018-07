Casas Bahia perdoam dívida para atrair clientela

Agora, empregada novamente, ela aproveitou a campanha de renegociação de dívidas em atraso, lançada pela empresa na semana passada. As Casas Bahia mandaram carta assinada pelo fundador, Samuel Klein, a 1,3 milhão de clientes inadimplentes no crediário. A carta convida os consumidores a renegociarem as dívidas em atraso. Oferece desconto de 50% e parcela o saldo devedor em seis vezes sem juros. Ao todo, esses fregueses devem R$ 650 milhões às Casas Bahia.

De acordo com a empresa, é a segunda vez que ocorre esse tipo de campanha. A primeira foi em 2006 . A empresa informa que o objetivo é trazer o cliente de volta às compras no fim de ano. A rede nega que tenha havido um aumento abrupto da inadimplência para tomar essa decisão.

A estratégia de atrair a clientela perdoando parte da dívida deu certo no caso da auxiliar administrativa. Miriam decidiu quitar à vista a dívida com o dinheiro da primeira parcela do 13º salário que ela já embolsou.

Com salário de quase R$ 1 mil, Miriam faz planos para o fim do ano: vai comprar uma mobília nova para a sala e quarto. "Pretendo gastar R$ 4 mil em 24 vezes." Ela também quer comprar bicicletas para as filhas de 2 e 4 anos e fazer uma viagem para visitar os parentes no interior.