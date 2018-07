Casas com apenas um morador somam 12% Os brasileiros que vivem sozinhos chegaram a 6,9 milhões em 2010 - pouco mais de 12% do total de domicílios do País. Há 12 anos, este porcentual era de 8,6%. A maioria dos solitários é homem, solteiro, e tem entre 40 e 59 anos. Porto Alegre tem a maior proporção entre as capitais, com 21,4%. Em países europeus como França, Bélgica, Áustria, Holanda e Alemanha, varia de 30% a 35%.