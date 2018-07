Casas para vítimas da chuva não foram entregues no RJ As sete mil casas prometidas pelo Governo do Rio de Janeiro para os desabrigados da chuva, no início do ano, na região serrana, só começarão a ser construídas em outubro. O prazo foi confirmado ontem pelo subsecretário de Projetos de Urbanismo Regional e Metropolitano da Secretaria de Estado de Obras, Vicente de Paula Loureiro, durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Rio que investiga os responsáveis pela tragédia.