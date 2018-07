Casas sem água na torneira em Itu são alagadas por chuva Casas que estão sem água na torneira há vários dias foram alagadas pela chuva forte que caiu na tarde desta segunda-feira, 3, em Itu, região de Sorocaba. Os alagamentos ocorreram em ruas do Jardim São Luís e da Vila Roma, bairros próximos do centro da cidade paulista e que recebem água uma vez a cada dois dias. No São Luís, apenas em uma rua, cinco casas e um estabelecimento comercial ficaram inundados.