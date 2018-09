Cascatas e cavernas nas rotas de Plitvice

PLITVICE - O barco desliza pelo lago e arranha de leve o azul turquesa de suas águas. Tudo muito suave, incapaz de assustar os cardumes de peixes que o seguem, ávidos pela benevolência dos turistas, que sempre oferecem algum tira-gosto. Impossível contar, mas dá para ver quase todos eles, de tão límpida e cristalina que é a lagoa.

É uma tortura não poder mergulhar, algo proibido em nome da preservação ambiental. O jeito é levar as mãos às águas refrescantes do Parque Nacional de Plitvice, a 219 quilômetros de Split, e banhar-se da maneira que dá. Mesmo que seja jogando água de garrafas sobre a cabeça, como fazem crianças e jovens para amenizar o calor em um passeio que está só começando.

Fundado em 1949, o parque está na lista da Unesco como Patrimônio da Humanidade desde 1979. Localizado no coração dos Bálcãs, ele se estende por 20 mil hectares de abundante vegetação, cascatas e lagos. De Split, a maneira mais econômica para chegar ali é de ônibus, mas será melhor fazer parte do trajeto de avião ou barco. Quem está de carro pode contar com o estacionamento na reserva (confira no site np-plitvicka-jezera.hr).

Uma vez lá, o ideal é que você tenha dois dias para aproveitar alguns dos nove roteiros sugeridos, que mudam de acordo com a época do ano e podem levar até oito horas. Para não perder tempo e ganhar comodidade, há quatro hotéis na zona turística do parque e, opção menos confortável, área para acampamento. Outra possibilidade é ficar em chalés ou pousadas a cerca de 20 minutos dali, em vilas próximas. Geralmente os proprietários buscam e levam os turistas.

O ingresso para um dia no parque custa 120 kunas (R$ 36,42) e para dois dias, 180 kunas (R$ 54,63). Você pode comprar um mapa na entrada ou usar o pequeno roteiro impresso no tíquete. A sinalização na área é boa, com indicação de trilhas, grau de dificuldade e tempo previsto.

O que abre esta reportagem, por exemplo, é o programa F, um dos preferidos dos turistas, que passa pela "Grande Cachoeira", também conhecida como as "Grandes Quedas". No verão, é preciso ter paciência com as filas e as dezenas de pessoas que param nas trilhas para tirar fotos.

Após cruzar o lago, você ingressa em um caminho de madeira, uma espécie de deque para preservar a vegetação, que o leva a um passeio por flores, lagos e cachoeiras. Reserve para este trajeto alguns de seus melhores adjetivos. E deixe para gastar outros nas cavernas, também na rota F - mesmo que você tenha de usar alguns não tão agradáveis para vencer os íngremes degraus. No fim, a vista compensa o cansaço - e as fotos da caminhada que leva até 4 horas confirmam. O retorno é feito de trem.

Outra rota. Na trilha G2, tudo começa com uma carona. O trenzinho parte praticamente vazio. Talvez seja porque é fim de tarde, mas pode ser que o trajeto, mais longo que o anterior e que exige melhor preparo físico, afugente alguns turistas. Pena, pois é bem mais interessante que o F.

Quando os olhos não estão ocupados em admirar as diferentes matizes de verde, eles se erguem para as montanhas ou abaixam-se para os precipícios. É assim até chegar ao ponto da trilha que deve ser percorrido a pé. E, então, mais surpresas os fazem desviar para todos os lados: para as imensas cachoeiras, as corredeiras, os diminutos lagos, com suas plantas aquáticas e seu turbilhão de peixes, e mais árvores.

Separe de 3 a 4 horas para não perder nenhum detalhe da rota, lembrando que você deve sair até as 19h30 do parque. Leve água e lanche. E não fique espantado se, no meio da trilha, você se deparar com objetos abandonados - apesar de o parque ser bem sinalizado e limpo, falta fiscalização em alguns pontos.