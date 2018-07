Case investe R$ 1 bi em fábrica de Sorocaba Com investimento de R$ 1 bilhão, a Case New Holland, fabricante de máquinas agrícolas e equipamentos de construção do Grupo Fiat, inaugura mais uma fábrica, em Sorocaba (SP), no dia 2 de março. Na ocasião, estarão presentes o presidente Lula e o presidente da Fiat, Sergio Marchionne. O empreendimento é o maior da história no setor no País e faz parte da estratégia da empresa para os próximos 20 anos.