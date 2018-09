Caseira diz que Eliza esteve no sítio de Bruno Prestou depoimento hoje no Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), a caseira do sítio do goleiro Bruno Fernandes de Souza, acusado do sumiço da ex-amante Eliza Samudio. A testemunha começou a ser ouvida ontem, mas a audiência foi interrompida depois que três dos réus - Bruno, o primo dele Sérgio Rosa Sales e a ex-noiva Fernanda Gomes de Castro - passaram mal e foram levados para um hospital em Contagem.