Caseiro diz que disparo foi por crise de ciúme e bebida

Em depoimento na delegacia do Recreio (42º DP), onde se apresentou pouco depois do disparo, Eudes disse ter chegado em casa embriagado por volta das 5 horas. No meio de uma discussão com a companheira, de quem tinha ciúme, ele pegou um revólver calibre 38 e atirou em Aline.

Atingida em um dos braços, a vítima teve uma fratura e foi operada no no Hospital Miguel Couto, no Leblon, e passa bem. Na delegacia, Eudes contou que, ao ver a mulher ferida, ficou arrependido e pediu ajuda aos vizinhos para socorrê-la.

Depois que Aline foi levada para o hospital, ele foi até a delegacia e comunicou o crime. Sem flagrante, o caseiro foi liberado e vai responder em liberdade por tentativa de homicídio ou lesão corporal grave.