Casino e Lafayette chegam a acordo sobre rede Monoprix

Em comunicado conjunto nesta sexta-feira, as companhias disseram ter assinado uma carta de intenções pela qual a Galeries Lafayette venderá sua participação na Monoprix -uma das redes de supermercados mais conhecidas da França- até 30 de outubro de 2013, e ambas abandonarão disputas legais uma contra a outra quando a operação for concluída.

O preço acertado é substancialmente maior que os 700 milhões de euros que o Casino tinha inicialmente dito que valia metade da Monoprix.

O Casino e a Galeries Lafayette têm discutido sobre o preço por meses.

A Galeries Lafayette iniciou as negociações pedindo 1,95 bilhão de euros e depois ofereceu vender sua fatia na Monoprix por 1,35 bilhão de euros ou então comprar a participação do Casino na empresa por igual valor.

"O acordo traz um alívio, já que havia temores de pagamento de um valor maior", disse um operador em Paris, acrescentando que a compra pode elevar o lucro por ação do Casino em entre 6 e 7 por cento.

Apesar de um ambiente econômico desafiador, as vendas da Monoprix subiram 3 por cento no ano passado e a rede teve margem operacional de 7,6 por cento, maior que os 4 por cento da operação francesa do Casino.

O acordo envolvendo a Monoprix ocorre uma semana depois que o Casino assumiu o controle do Pão de Açúcar, maior varejista do Brasil.

(Por Dominique Vidalon)