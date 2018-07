Casino inicia formalização para assumir Pão de Açúcar

"A decisão do Casino de exercer tal direito o tornará o único acionista controlador do Grupo Pão de Açúcar, conforme previsto no acordo de acionistas de Wilkes", informou a empresa francesa em comunicado à imprensa.

Executivos do Casino já vinham manifestando publicamente a intenção de exercer a opção prevista em contrato de se tornar o acionista majoritário do Pão de Açúcar em 22 de junho próximo, mas a comunicação feita a Diniz é o primeiro passo formal do processo.

"Tal decisão demonstra mais uma vez o compromisso de longo prazo do Casino com o Brasil e a sua plena confiança no futuro brilhante do Grupo Pão de Açúcar e em seu extraordinário time de executivos", acrescentou a empresa francesa.

(Por Cesar Bianconi)