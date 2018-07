'Caso Abdelmassih pode levar a aumento no número de denúncias'

A comoção social provocada pelas mulheres que afirmam terem sido abusadas por seu ex-médico deve provocar um boom de denúncias relativas a abuso social no País. É normal que ocorra isso, e de forma imediatista, por impulso. A partir do momento em que uma vítima de abuso percebe que não está sozinha, mas que faz parte de um grupo maior, ela se encoraja e cogita quebrar o silêncio. A experiência passa a ser compartilhada e ganha apoio.

Em muitos casos, sem saber que existem outras situações iguais à sua, a mulher nem sabe ao certo se foi ou não vítima. Muitas não conseguem distinguir o que é certo e o que é errado. É por isso que a informação nessa hora é tão importante. As mulheres devem saber seu direitos, até para não se colocarem em risco, dentro ou fora de um consultório médico. O fato de as mulheres que dizem ter sido vítimas de Roger Abdelmassih se organizarem em uma associação ainda incentiva as demais a buscarem justiça. Mas esse movimento não deve ser contra o ex-médico, mas contra todos os abusadores.