Caso Amarildo: Beltrame pede voto de confiança sobre segurança no Rio

RIO - Ao comentar a prisão de dez policiais militares envolvidos na morte do pedreiro Amarildo de Souza, o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, pediu neste sábado, 5, um voto de confiança da população às Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).

"O mais importante de tudo é, se os erros e excessos foram cometidos, mostrar para a população que essas pessoas são punidas, sejam policiais, servidores públicos, civis, traficantes ou quem quer que seja", afirmou, após participar de evento no bairro do Jacarezinho, na zona norte do Rio.

De acordo com Beltrame, os policiais das UPPs estão nas comunidades "para conversar, para prestar serviços e, no diálogo, adquirir cada vez mais confiança (das pessoas)".

Na sexta-feira, dez policiais foram presos após se apresentarem ao quartel-general da Polícia Militar no centro do Rio. São acusados de crimes de tortura e da morte de Amarildo nas proximidades da UPP da Favela da Rocinha, na zona sul da capital fluminense.

O pedreiro está desaparecido desde 14 de julho, quando foi levado por policias da UPP para "averiguação".