Caso Amarildo: PMs com prisão decretada se apresentaram Todos os dez policiais militares que tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta sexta-feira, 04, no caso Amarildo já se apresentaram no quartel-general da Polícia Militar, no Centro do Rio de Janeiro. A informação é do advogado Marcos Espínola, que defende os soldados Douglas Roberto Vital Machado, Marlon Campos Reis, Jorge Luiz Gonçalves Coelho, Victor Vinicius Pereira da Silva. A PM ainda não se manifestou oficialmente.