Caso Carandiru: 5 mulheres e 2 homens compõem júri A sessão do julgamento dos 26 PMs acusados de 15 mortes do complexo penitenciário do Carandiru começou nesta segunda-feira às 10h58, quase duas horas após o previsto, segundo informações do Tribunal de Justiça de São Paulo. Das 50 pessoas convocadas, cinco mulheres e dois homens foram sorteados para compor o júri.