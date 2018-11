Caso das meninas apedrejadas em Salto-SP é arquivado

As amigas Tamires Alves Vicente, de 15 anos, e Daniela de Souza Pereira, de 16, voltavam de um baile de madrugada quando foram atacadas no loteamento Salto Ville. Elas sofreram violência sexual e foram atingidas por pedradas no rosto e na cabeça. Os corpos foram encontrados nus e as roupas estavam espalhadas entre as pedras.

A polícia chegou a deter suspeitos, entre eles dois rapazes que teriam abordado as garotas na saída do baile. Todos negaram participação no crime e não havia prova que os incriminasse. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Sorocaba passou a colaborar com a Polícia Civil de Salto, sem êxito.

Uma possível testemunha do crime que ligou para a polícia de um telefone público para informar o local onde estavam os corpos nunca foi encontrada. Familiares das vítimas querem que as investigações sejam retomadas. A Polícia Civil informou que o caso não está encerrado.