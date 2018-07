Caso Eliza: defesa pede habeas corpus para 3 suspeitos

O inquérito sobre o desaparecimento e possível homicídio de Eliza Samudio completou um mês nesta segunda-feira. Já são pelo menos 1,3 mil páginas que, segundo o delegado Edson Moreira, que preside as investigações, possuem provas suficientes para incriminar o goleiro Bruno. O prazo inicial para a conclusão do inquérito é de 30 dias, mas devido aos pedidos solicitados à Justiça, o prazo só termina no próximo dia 5, quando a polícia ainda poderá fazer um pedido de ampliação dessa data para conclusão dos trabalhos.

O delegado Moreira disse ainda que espera laudos periciais para encerrar a investigação. Os depoimentos fundamentais foram os do menor J., de 17 anos, detido na casa do goleiro no Rio de Janeiro, e do primo do jogador, Sérgio Rosa Sales, 22 anos, que confirmaram a morte de Eliza. Já em outros depoimentos seguintes, eles entraram em contradição quanto aos detalhes do sequestro e do suposto assassinato.

A principal prova é para a polícia o sangue encontrado em uma caminhonete de Bruno, apreendida no início de junho, antes das investigações sobre a morte de Eliza, por estar com a documentação irregular. O carro passou por perícia e exames indicaram a presença de sangue da jovem e de um homem. Os suspeitos presos não forneceram material genético para exame de DNA.