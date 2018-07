Caso Eliza Samudio tem mais dois condenados Acusados de envolvimento na morte de Eliza Samudio, Elenilson Vitor da Silva foi condenado nessa quarta-feira, 28, a 2 anos e 6 meses em regime aberto e Wemerson Marques de Souza, a 3 anos, no mesmo regime. A dupla foi julgada por sequestrar e manter em cárcere privado o filho de Eliza com o ex-goleiro Bruno Fernandes, Bruno Samudio. Silva era caseiro de Bruno Fernandes e também foi acusado de ajudar a vigiar Eliza dentro do sítio do ex-goleiro, em Esmeraldas (MG). Já Wemerson Souza, conhecido como Coxinha, era motorista de Bruno.