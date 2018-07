Caso Eloá: comandante da PM depõe hoje em SP O comandante da Tropa de Choque de São Paulo, Eduardo Félix, chegou por volta das 10 horas ao 6º Distrito Policial de Santo André, no Grande ABC paulista, para prestar depoimento sobre o caso Eloá. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os depoimentos do comandante e do tenente Paulo Sérgio Schiavo, responsável pelo comando do grupo que invadiu o apartamento em Santo André, estavam marcados para as 10 horas. As oitivas devem começar a partir das 11 horas, com a chegada à delegacia, por volta das 10h30, do delegado responsável Sérgio Ludicza. Segundo a SSP, não estão marcados outros depoimentos para hoje. Eloá foi morta após ser feita refém por mais de 100 horas pelo ex-namorado, Lindemberg Alves. Ele está preso na Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo.