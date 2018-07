Caso Eloá: Justiça mantém prisão de Lindemberg O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu hoje manter preso Lindemberg Alves Fernandes. O réu havia entrado com um recurso para que pudesse ser mantido em liberdade até o fim do julgamento do caso, mas o TJ negou o pedido. Segundo a assessoria de imprensa do TJ, a votação foi unânime.