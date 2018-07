Caso Friboi: Julgamento deve terminar nesta sexta-feira

O quarto e último dia do julgamento começou às 9h45, no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. O meio-irmão de Giselma, Kairon Vaufer Alves, que, segundo as investigações do Ministério Público, a ajudou a contratar os executores do crime, também está sendo julgado. Ambos passam por júri popular, composto por quatro mulheres e três homens.

Durante a manhã, a fase de debates entre acusação e defesa teve início com a apresentação do promotor José Carlos Consenzo. Após o intervalo para almoço, foi a vez dos defensores dos réus. Como eles têm duas horas e meia para apresentar os argumentos, a fase de debate só deve terminar por volta das 16h15. Caso considere necessário, o promotor pode utilizar mais duas horas para réplica, o que daria à defesa o direito à tréplica, com tempo igual. Após esses trâmites, o Conselho de Sentença se reúne para decidir se condena ou não os dois réus.

Entenda o caso

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Giselma Carmen Campos planejou a morte do ex-marido junto com Kairon Vaufer Alves. O irmão por parte de mãe teria contratado dois homens, Osmar Gonzaga Lima e Paulo dos Santos, para matar o ex-marido de Giselma, em dezembro de 2008.

Kairon Alves já confirmou ter participado do assassinato de Humberto de Campos Magalhães e, na quinta-feira, 26, acusou a irmã de ser a mandante do crime. Ela, no entanto, negou.

Em 2011, Osmar Gonzaga Lima e Paulo dos Santos foram condenados a 20 anos de prisão em regime fechado. O primeiro por fornecer a arma utilizada no crime. Já o segundo por efetuar os disparos.