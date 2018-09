Caso Fritzl: Saúde de filha em coma está 'melhorando'

A equipe médica que cuida de Kerstin Fritzl, filha mais velha de Elizabeth Fritzl, que, foi mantida presa em um porão durante 24 anos pelo próprio pai, Josef, disse, pela primeira vez, que está analisando a possibilidade de tirar a paciente do coma induzido. Albert Reiter, médico do hospital da cidade de Amstetten, onde ela está sendo tratada, disse não saber, entretanto, quando o processo poderá ser iniciado. Kerstin ainda está em coma na unidade de terapia intensiva, mas os médicos afirmaram que conseguiram reduzir a quantidade de sedativos. A internação de Kerstin, no dia 26 de abril, acabou revelando todo o caso. Informações prévias diziam que ela tinha sido internada por causa de uma infecção não identificada - e não foram revelados mais detalhes desde então. Família Os médicos que cuidam do resto da família em outra clínica em Amstetten, disseram que todos estão bem de saúde, levando-se em conta as circunstâncias. Berthold Kepllinger, médico diretor da clínica, afirmou que a família está recebendo aconselhamento para planejar seu futuro. Professores foram contratados para dar aulas para as crianças, que passam o tempo lendo, brincando com computadores e outros jogos. Apesar dos apelos para que os jornalistas e paparazzi deixassem a família em paz, a clínica continua cercada por profissionais de mídia em busca de novidades e fotos dos Fritzl. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.