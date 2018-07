Caso Isabella: após desmaio, perita depõe à Justiça Depois de faltar a duas audiências convocadas pela Justiça, a perita baiana Delma Gama e Narici prestou depoimento na tarde de hoje à 1ª Vara do Júri, do Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. A perita faz parte da equipe do legista George Sanguinetti, contratado pela defesa do casal Nardoni, acusado de matar a menina Isabella, de cinco anos, em São Paulo. Ela foi superficial nas declarações prestadas ao juiz Cássio Miranda e queixou-se de mal-estar o tempo todo. Durante o depoimento, a perita respondeu praticamente a uma única pergunta. Disse apenas que o processo empregado por ela na identificação da mancha encontrada no piso do apartamento do pai de Isabella, Alexandre Nardoni, é mais rudimentar que o usado pelos peritos de São Paulo, "mais refinado". Última testemunha a ser ouvida no inquérito que apura a morte da menina, Delma contestou o laudo feito pelos peritos paulistas, que acusam o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá - respectivamente pai e madrasta de Isabella - como autores do crime. Isabella morreu em março deste ano, após ser jogada da janela do apartamento do pai. Inicialmente o depoimento estava marcado para correr na manhã de hoje, mas, momentos antes de começar a falar ao juiz, a perita desmaiou chegando a cair de uma cadeira de rodas. Ela alega estar convalescendo de três cirurgias estéticas e aparentava estar sob o efeito de sedativos. Presente a audiência o promotor Francisco Cembranelli demonstrou inquietação diante das persistentes evasivas da perita. "A Justiça levou mais tempo para colher o depoimento da Delma Gama do que com todos as outras testemunhas", comentou Cembranelli, que acompanhou o interrogatório com a advogada Cristina Cristho, que representa a mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira. Ao deixar o Fórum, ao final da audiência, disse apenas que foi "lamentável" o depoimento da perita.