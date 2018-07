Caso Isabella: defesa dispensa seis testemunhas

Das 17 pessoas arroladas, os advogados do casal desistiram de seis: Paulo Vasan, escrivão do 9º Distrito Policial (DP), no Carandiru; Luiz Alberto Spinola de Castro, investigador de polícia do 9º DP; Claudio Colomino Mercado, agente policial do 9º DP; Adriana Mendes da Costa Porusselli, escrivã do 9º DP; Walmir Teodoro Mendes, investigador do 35º DP, no Jabaquara; e Geralda Afonso Fernandes, vizinha de frente do prédio onde morava o casal Nardoni. Já a acusação dispensou o testemunho da avó materna da vítima, Rosa Cunha de Oliveira.

Após uma pequena pausa para o almoço, o julgamento do casal Nardoni foi retomado.