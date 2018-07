Caso Isabella: delegada e três peritos depõem hoje Pelo menos oito testemunhas de acusação serão ouvidas hoje pelo juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri, que conduz o processo sobre o assassinato da menina Isabella de Oliveira Nardoni. Entre elas estão a delegada Renata Helena Pontes, do 9º Distrito Policial, que coordenou o inquérito; e três peritos que trabalharam na apuração. Na lista também constam testemunhas não identificadas a pedido do Ministério Público. A mãe de Isabella, Ana Carolina de Oliveira, e os avós maternos da menina, José Arcanjo de Oliveira e Rosa Maria Cunha de Oliveira, estão entre as testemunhas a serem ouvidas amanhã, no Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo. O pai e a madrasta de Isabella, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, acusados pelo homicídio, aguardavam na carceragem, no 3º andar do Fórum, para acompanhar os depoimentos.