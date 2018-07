Caso Isabella: juiz rejeita pedido de nova perícia O juiz Maurício Fossen negou hoje mais um pedido da defesa do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá para adiar a sessão do julgamento. A defesa requereu ao juiz uma perícia mais detalhada do local do crime. Ao todo, já foram negados aos réus 12 pedidos de adiamento nas três instâncias da Justiça, 11 deles impetrados por meio de pedido de habeas-corpus. O casal é acusado de matar a menina Isabella Nardoni, filha de Alexandre, no dia 29 de março de 2008.