Caso Isabella: pai e madrasta depõem hoje à Justiça Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá prestarão depoimento hoje, a partir das 13h30, ao juiz Maurício Fossen, da 2º Vara do Tribunal do Júri, no Fórum de Santana, zona norte de São Paulo. Eles serão ouvidos como réus do processo que investiga a morte da menina Isabella, de 5 anos, filha de Alexandre e enteada de Anna Carolina. O casal é acusado de homicídio triplamente qualificado. Durante os interrogatórios, feitos separadamente, o casal falará, basicamente, o que já foi dito à polícia. O juiz perguntará sobre a vida deles, o dia do crime e a morte de Isabella. Em seguida, ambos terão de responder a perguntas feitas pelo promotor Francisco Cembranelli e pelos advogados de defesa. Segundo a Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça (TJ), uma pista da Avenida Engenheiro Caetano Álvares, onde fica o Fórum de Santana, teve sua interdição determinada entre 21 horas de ontem e o fim do dia de hoje, para que os carros de transmissão ao vivo das emissoras de TV possam se posicionar. A imprensa não terá acesso à sala de audiência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.