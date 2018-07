Caso Juan: fuzis 762 de batalhão da PM são apreendidos

Dos cinco cartuchos apreendidos no beco da Favela Danon, em Nova Iguaçu, onde o menino teria sido morto, quatro são de um fuzil entregue pelos policiais investigados. O último cartucho, encontrado perto da casa onde o garoto morava, partiu de arma ainda não identificada.

Juan desapareceu no dia 20 de junho, após um tiroteio. Dez dias depois, o corpo foi localizado. Houve uma série de erros da polícia na apuração do caso - inicialmente, uma perita identificou o corpo como se fosse o de uma menina.

Quatro PMs do 20.º batalhão que estavam na favela quando o menino foi morto são investigados. A suspeita de que todas cápsulas encontradas no local sejam de fuzis usados por policiais pode afastar a possibilidade de ter ocorrido um confronto naquele dia com criminosos.