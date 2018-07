Caso Madeleine: polícia declara mãe suspeita

A polícia portuguesa declarou a mãe da menina Madeleine McCann, desaparecida há quatro meses, oficialmente suspeita pelo desaparecimento da filha, informou uma porta-voz da família. Katherine McCann prestou um longo depoimento à polícia, ainda como testemunha, na quinta-feira e deverá ser ouvida novamente nesta sexta. Seu marido, Gerry McCann, também será ouvido como testemunha. O casal nega qualquer envolvimento no desaparecimento da própria filha, de quatro anos de idade. De acordo com a porta-voz da família, Justine McGuinness, a polícia informou que passou a suspeitar do envolvimento de Katherine depois de ter encontrado sangue em um carro que a família alugou 25 dias depois que Madeleine desapareceu. "Eles (os policiais) acreditam ter evidências para comprovar que de alguma maneira ela está envolvida na morte de sua própria filha, o que obviamente é totalmente ridículo", disse McGuinness à BBC. Como "argüida", termo jurídico português para designar suspeitos que estão sendo questionados, Kate - como é conhecida na imprensa britânica - poderá permanecer em silêncio. A BBC apurou que os policiais disseram ter mais 22 perguntas a serem feitas. Antes de a mãe ser declarada suspeita oficialmente, um amigo da família disse que Katherine está "atordoada" e "desapontada" com esta possibilidade. "Conversei com ela no início desta manhã (de sexta-feira) e ela está claramente atordoada e desapontada", disse John Corner à BBC. "Desapontada de verdade, não apenas por ser uma suspeita nesse estágio das investigações, mas acho que pela constatação de que eles não estão procurando por Madeleine." "É uma dupla catástrofe." Falando de Glasgow, na Escócia, o irmão de Gerry McCann, John, classificou de "inacreditável" a linha de investigação seguida pela polícia portuguesa. "Precisamos saber exatamente o que está se desenrolando em Portugal. Só queremos ver exatamente o que a polícia portuguesa está dizendo. Não podemos acreditar na linha de investigação que eles estão seguindo - é inacreditável", ele afirmou. O amigo do casal John Corner acrescentou: "Temos nos esforçado tanto para encontrar Madeleine... ainda acreditamos que ela está em algum lugar e que podemos encontrá-la". "Estamos em contato com o Centro para Crianças Desaparecidas ou Exploradas, e eles dizem que o prazo médio (para encontrar crianças) é de seis meses." "Ainda podemos trazê-la de volta. E então, nesse momento, ver que a polícia está centrando seus esforços em outro lugar... é devastador." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.