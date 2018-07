Caso Mércia: prisão é decretada e polícia busca ex-PM

O decreto foi expedido um dia depois da polícia prender outro suspeito de participação no crime. O vigia Evandro Bezerra Silva foi detido no povoado Capim Grosso, em Canindé do São Francisco, no interior do Sergipe. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça paulista no último dia 25 e era considerado foragido. O vigia foi apontado como suspeito depois de abandonar o trabalho logo que o Honda Fit da advogada foi recuperado na Represa Atibainha.

Silva nega participação na morte da advogada, mas o delegado Antonio Olim, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de São Paulo, confirmou que no dia do crime o vigia entrou em contato com Mizael, ex-namorado da vítima, por duas vezes.